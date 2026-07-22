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Хамилтън: Можехме да се борим за победа, поемам пълна отговорност за резултата в Белгия

  • 22 юли 2026 | 15:11
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7-кратният световен шампион Люис Хамилтън смята, че тимът на Ферари е можел да се бори за победата в последното състезание от Формула 1 на пистата „Спа“.

Британският пилот пое „пълна отговорност“ за невъзможността си да се пребори за място на подиума в Гран при на Белгия, като според него причината за това се крие в катастрофата му по време на третата свободна тренировка.

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В последните моменти от финалната тренировъчна сесия за уикенда Хамилтън влезе с твърде висока скорост в завой 13 и премина през чакъла. Той удари бариерата със задната си дясна гума и в крайна сметка спря със сериозни щети по задната част на автомобила му. Механиците на Ферари успяха да поправят неговия SF-26, но Хамилтън заяви, че балансът не е бил същият като преди инцидента, което му е коствало време в квалификацията.

Той определи наказанието от пет секунди, което получи за сблъсъка си с Ръсел на старта, като прекалено сурово, но в крайна сметка го отдаде на „домино ефект“, предизвикан от съботната му катастрофа. Именно тя го е поставила в позиция, по-ниска от тази, която според него е можел да постигне.

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„Не съм недоволен. Мисля за грешката, която допуснах в събота - обясни Хамилтън пред тв Sky. - Така че поемам пълна отговорност за четвъртото място, на което завърших, защото повредих колата. След това, когато механиците сглобиха отново колата, бяха пропуснали нещо по окачването. Балансът беше напълно различен. Това означава, че вероятно съм бил с две, може би три десети по-бавен, отколкото трябваше да бъда в квалификацията.“

„В резултат на това се озовах по-назад, участвах в инцидент, получих 5-секундно наказание. Просто домино ефект от моя собствена грешка. Но отборът се справя страхотно със стратегията и спиранията в бокса. Продължаваме да подобряваме колата.“

„Мисля, че с нашето темпо, без повредите, можехме да се борим за победата“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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