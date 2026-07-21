Арсенал избра заместник на контузения Салиба

Плановете на Арсенал за защитата претърпяха неочакван обрат на трансферния пазар. Тежката травма в гърба, получена от Уилям Салиба по време на полуфиналите на Световното първенство, заплашва да остави френския бранител извън терените за период до пет месеца. Предвид тази тревожна ситуация, спортното ръководство на „артилеристите“ реагира бързо и набеляза спешен заместник на нулева цена, който да подсили ариергарда.

Според информация, публикувана от вестник „Сън“, избраникът на британското ръководство е Джон Стоунс. Английският национал е без отбор, след като десетгодишният му договор с Манчестър Сити изтече в края на юни. Възможността за привличане на защитник от най-висока класа без заплащане на трансферна сума напълно убеждава висшестоящите на „Емиратс Стейдиъм“.

Основният поддръжник на тази операция е Микел Артета, който познава отлично качествата на футболиста от периода си като помощник-треньор на скамейката на „гражданите“. Баският специалист оценява много високо тактическата му гъвкавост и способността на играча да изнася топката. Преговорите с обкръжението на футболиста вече са започнали, за да се проучи неговата нагласа да облече фланелката на лондончани.

Британският защитник влезе в историята на международния турнир, превръщайки се в първия футболист без клуб, който играе за националния отбор на Англия на Световно първенство. Въпреки че не играеше редовно в последните си месеци в Манчестър, бранителят показа изключително високо ниво в елиминационните фази. Силното му представяне срещу Норвегия и Аржентина доказва, че е запазил състезателното си ниво в световния елит.

Обкръжението на играча внимателно проучва предложенията, които има на масата, както от Висшата лига, така и от чужбина. След като е изиграл само четири мача като титуляр от ноември насам, гаранцията за игрови минути се оказва решаващ фактор при избора на следващата му дестинация. Възможността да се присъедини към настоящия английски шампион под ръководството на Артета придобива огромна тежест в плановете му.

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Снимки: Gettyimages