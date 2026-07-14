Арсенал потвърди трансфера на Тросар

Арсенал официално обяви, че Леандро Тросар ще продължи кариерата си в Бешикташ.

Шампионът на Висшата лига потвърди трансфера на крилото Леандро Тросар в турския гранд Бешикташ. Белгиецът записа 174 мача и 36 гола за „артилеристите“. Междувременно лондончани търсят варианти за подсилване на левия фланг, като сред спряганите имена са Морган Роджърс, Брадли Баркола и Христос Цолис.

Белгийското крило е получило разрешение да отпътува за Истанбул, за да премине медицински прегледи.

Тросар прие офертата на Бешикташ

От Бешикташ съобщиха, че Тросар ще кацне на летище „Ататюрк“ в 19:30 ч. местно време, за да финализира своя трансфер.

Белгиецът напуска шампиона на Англия срещу сумата от 17 милиона паунда, която е разделена на 15,3 милиона паунда твърда сума и 1,7 милиона под формата на бонуси.

We have reached an agreement with Beşiktaş for the permanent transfer of Leandro Trossard.



We will provide a further update once the transfer has been completed. — Arsenal (@Arsenal) July 14, 2026

През миналия сезон, в който Арсенал спечели титлата, Тросар допринесе с осем гола и 11 асистенции в 50 мача във всички турнири. „Артилеристите“ достигнаха и до финала на Шампионската лига.

Това е и част от потенциална промяна на левия фланг, тъй като договорът на Габриел Мартинели също изтича през лятото на 2027 г. Арсенал може да влезе в следващия сезон с напълно различни опции по тази част на терена.

Приоритетна цел на клуба е Морган Роджърс от Астън Вила, но Брадли Баркола от ПСЖ също е сочен като потенциален основен вариант.

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