Арсенал потвърди трансфера на Тросар

Арсенал официално обяви, че Леандро Тросар ще продължи кариерата си в Бешикташ.
Шампионът на Висшата лига потвърди трансфера на крилото Леандро Тросар в турския гранд Бешикташ. Белгиецът записа 174 мача и 36 гола за „артилеристите“. Междувременно лондончани търсят варианти за подсилване на левия фланг, като сред спряганите имена са Морган Роджърс, Брадли Баркола и Христос Цолис.
Белгийското крило е получило разрешение да отпътува за Истанбул, за да премине медицински прегледи.
Тросар прие офертата на Бешикташ
От Бешикташ съобщиха, че Тросар ще кацне на летище „Ататюрк“ в 19:30 ч. местно време, за да финализира своя трансфер.
Белгиецът напуска шампиона на Англия срещу сумата от 17 милиона паунда, която е разделена на 15,3 милиона паунда твърда сума и 1,7 милиона под формата на бонуси.
През миналия сезон, в който Арсенал спечели титлата, Тросар допринесе с осем гола и 11 асистенции в 50 мача във всички турнири. „Артилеристите“ достигнаха и до финала на Шампионската лига.
Това е и част от потенциална промяна на левия фланг, тъй като договорът на Габриел Мартинели също изтича през лятото на 2027 г. Арсенал може да влезе в следващия сезон с напълно различни опции по тази част на терена.
Приоритетна цел на клуба е Морган Роджърс от Астън Вила, но Брадли Баркола от ПСЖ също е сочен като потенциален основен вариант.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google