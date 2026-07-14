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Арсенал потвърди трансфера на Тросар

  • 14 юли 2026 | 17:25
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Арсенал потвърди трансфера на Тросар

Арсенал официално обяви, че Леандро Тросар ще продължи кариерата си в Бешикташ.

Шампионът на Висшата лига потвърди трансфера на крилото Леандро Тросар в турския гранд Бешикташ. Белгиецът записа 174 мача и 36 гола за „артилеристите“. Междувременно лондончани търсят варианти за подсилване на левия фланг, като сред спряганите имена са Морган Роджърс, Брадли Баркола и Христос Цолис.

Белгийското крило е получило разрешение да отпътува за Истанбул, за да премине медицински прегледи.

Тросар прие офертата на Бешикташ
Тросар прие офертата на Бешикташ

От Бешикташ съобщиха, че Тросар ще кацне на летище „Ататюрк“ в 19:30 ч. местно време, за да финализира своя трансфер.

Белгиецът напуска шампиона на Англия срещу сумата от 17 милиона паунда, която е разделена на 15,3 милиона паунда твърда сума и 1,7 милиона под формата на бонуси.

През миналия сезон, в който Арсенал спечели титлата, Тросар допринесе с осем гола и 11 асистенции в 50 мача във всички турнири. „Артилеристите“ достигнаха и до финала на Шампионската лига.

Това е и част от потенциална промяна на левия фланг, тъй като договорът на Габриел Мартинели също изтича през лятото на 2027 г. Арсенал може да влезе в следващия сезон с напълно различни опции по тази част на терена.

Приоритетна цел на клуба е Морган Роджърс от Астън Вила, но Брадли Баркола от ПСЖ също е сочен като потенциален основен вариант.

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