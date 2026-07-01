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Oфициално: Арсенал продаде защитник на Порто

  • 1 юли 2026 | 15:55
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Oфициално: Арсенал продаде защитник на Порто

Полският защитник Якуб Кивиор премина за постоянно в Порто, след като португалският клуб се възползва от клаузата за откупуване в договора му за наем.

26-годишният бранител прекара две години и половина в северен Лондон, пристигайки от италианския Специя през януари 2023 г. За времето си в Арсенал той записа 68 мача, демонстрирайки своята универсалност и превръщайки се в изключително уважаван член на отбора.

През 2023 г. Якуб спечели медал от „Къмюнити Шийлд“, но може би най-запомнящите се негови изяви с червено-бялата фланелка бяха в двата мача срещу Реал Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига през сезон 2024/25.

Той започва професионалната си кариера в словашкия отбор ФК Железиарне Подбрезова, преди да се премести в Жилина в същата страна. Оттам се присъединява към Специя, където прекарва следващите 18 месеца, преди да акостира на „Емирейтс Стейдиъм“.

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През миналия сезон той първоначално бе преотстъпен под наем в Порто, където изигра 42 мача във всички турнири. 26 от тях бяха в шампионската кампания в Примейра лига, в която отборът допусна само 18 гола и спечели титлата за първи път от четири сезона.

Якуб е преминал през всички юношески формации на националния отбор на Полша, а през 2022 г. дебютира и за мъжкия тим. Към момента той има 45 мача за своята страна.

От Арсенал благодариха на Якуб за неговия принос по време на престоя му в клуба и му желаят всичко най-добро в бъдеще.

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