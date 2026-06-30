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Арсенал разбра, че трябва да плати рекордна сума за Морган Роджърс

  • 30 юни 2026 | 11:42
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Британският трансферен рекорд може да бъде счупен пред това лято, ако Арсенал реализира голямата си цел на пазара, която е свързана с привличането на Морган Роджърс от Астън Вила. Според “Мирър” от “Вила Парк” са поставили висока цена на английския национал, която е размер на 130 милиона паунда. Това е с пет милиона повече от настоящия британски трансферен рекорд, който се държи от Александър Исак. През миналото лято Ливърпул плати на Нюкасъл за него 125 милиона паунда.

Рекордът за най-скъп британски футболист пък може да падне за втори път само през това лято. Преди няколко дни Манчестър Сити договори халфа на Нотингам Форест Елиът Андерсън срещу 116 милиона паунда. Именно този трансфер е повлиял и на Астън Вила за определянето на споменатата вече цена, тъй като на “Вила Парк” смятат, че Роджърс е по-ценен играч от своя съотборник в националния отбор на Англия.

Бирмингамци освен това трябва да преведе 20% от евентуалната трансферна сума, която ще получи за Морган Роджърс, на предишния клуб на играча - Мидълзбро.

Официалната позиция на Астън Вила е, че Роджърс не се продава, но рекордна сделка от порядъка на 130 милиона трудно ще бъде отхвърлена.

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