Арсенал изненада с привличането на бивш съотборник на Груев

Арсенал е подписал с бившия вратар на Лийдс Илан Мелие, информира Фабрицио Романо. 26-годишният французин напусна йоркширци, след като договорът му с клуба изтече през миналия месец. Той прекара на “Елън Роуд” седем години, но през миналия сезон не записа нито един мач за Лийдс, тъй като Дениел Фарке предпочиташе Карл Дарлоу и Лукаш Пери.
Мелие вчера е преминал медицински прегледи в Лондон, след което е подписал с Арсенал. Фабрицио Романо обаче не разкрива какъв е срокът на контракта.
Мелие ще бъде със статута на трети вратар на “Емиратс” след Давид Рая и Кепа Арисабалага. Младежкият национал Томи Сетфорд пък ще бъде преотстъпен под наем в друг отбор, за да трупа опит. Той изигра само три минути миналия сезон, след като се появи като късна резерва, когато „артилеристите“ водеха с 4:0 срещу Уигън в четвъртия кръг на ФА Къп.
Французинът си тръгва от “Елънд Роуд” с 215 мача с екипа на Лийдс, като 107 от тях бяха във Висшата лига на Англия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google