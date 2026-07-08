Арсенал изненада с привличането на бивш съотборник на Груев

Арсенал е подписал с бившия вратар на Лийдс Илан Мелие, информира Фабрицио Романо. 26-годишният французин напусна йоркширци, след като договорът му с клуба изтече през миналия месец. Той прекара на “Елън Роуд” седем години, но през миналия сезон не записа нито един мач за Лийдс, тъй като Дениел Фарке предпочиташе Карл Дарлоу и Лукаш Пери.

Мелие вчера е преминал медицински прегледи в Лондон, след което е подписал с Арсенал. Фабрицио Романо обаче не разкрива какъв е срокът на контракта.

Мелие ще бъде със статута на трети вратар на “Емиратс” след Давид Рая и Кепа Арисабалага. Младежкият национал Томи Сетфорд пък ще бъде преотстъпен под наем в друг отбор, за да трупа опит. Той изигра само три минути миналия сезон, след като се появи като късна резерва, когато „артилеристите“ водеха с 4:0 срещу Уигън в четвъртия кръг на ФА Къп.

Французинът си тръгва от “Елънд Роуд” с 215 мача с екипа на Лийдс, като 107 от тях бяха във Висшата лига на Англия.

🚨🔴⚪️ Illan Meslier to Arsenal, here we go! Medical already done and deal sealed with former Leeds United goalkeeper.



Contract also signed after medical done in London on Tuesday.



Meslier said yes to #AFC project, as @gunnerblog reported. pic.twitter.com/811X7UuH7S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026

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