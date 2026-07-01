В Арсенал работят едновременно по шест трансфера

Спортният директор на Арсенал Андреа Берта и шефът на скаутското звено на клуба Маурицио Микели работят едновременно по шест трансфера. Единствената завършена сделка до момента през това лято бе закупуването на правата на Пиеро Инкапие, за когото клубът плати 42.5 милиона паунда.

Както от няколко седмици твърдят английските медии, първата голяма цел е звездата на Астън Вила Морган Роджърс, за когото вече се водят преговори. Лондончани вече отправиха първа оферта към Нюкасъл и за Бруно Гимараеш, който също е в плановете. Отправени са първоначални запитвания към Борнемут за Алекс Скот. Осъществена е връзка и с представителите на крилото на Босна и Херцеговина Керим Алайбегович. Атакуващият халф на Брюж Христос Цолис също е играч, по чието привличане се работи.

Последният споменат футболист е Брадли Баркола, който в момента е една от големите трансферни цели на Ливърпул. Футболистът на Пари Сен Жермен се представя доста добре на Световното първенство и Арсенал проявява интерес към него, като според "Дейли Мирър" скоро лондончани ще тестват парижани с оферта за него.

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