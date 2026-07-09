Арсенал официално се подсили на вратарския пост с бивш съотборник на Илия Груев

Английският шампион Арсенал официално обяви привличането на доскорошния вратар на Лийдс Илан Мелие. 26-годишният французин се присъединява към "артилеристите" като свободен агент, след като договорът му с отбора на Илия Груев изтече.

От Арсенал не съобщиха за какъв срок е контрактът на новия им играч, но уточниха, че той ще носи фланелката с номер 30. Самият Мелие изрази вълнението си от трансфера.

Premier League experience between the sticks 🧤



Welcome to The Arsenal, Illan Meslier! 🇫🇷 — Arsenal (@Arsenal) July 9, 2026

„Много съм щастлив и много горд, че се присъединявам към Арсенал. Нямам търпение да покажа колко много обичам този клуб и тази емблема. И нямам търпение да започна да печеля трофеи с този отбор, защото това е клуб, който трябва да печели титли отново и отново“, заяви вратарят пред пресслужбата на „артилеристите“.

Мелие беше част от Лийдс от 2020 г. За този период той записа 215 мача, в които допусна 286 гола и успя да запази 70 „сухи мрежи“. През миналия сезон французинът не записа нито един мач за йоркшърци. Мелие ще се конкурира под рамката с Давид Рая и Кепа Арисабалага.

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