Арсенал договори заместник на Тросар с умопомрачителна статистика

Арсенал постигна договорка с Брюж за трансфера на гръцкия национал Христос Цолис. Според “Ди Атлетик” лондончани ще платят за 24-годишното ляво крило 40 милиона евро. Той идва на "Емиратс" като директен заместник на Леандро Тросар, който бе продаден на Бешикташ за 18 милиона евро.

През изминалия сезон Цолис взе участие в 52 мача във всички турнири, в които се отличи с удивителна статистика - 22 гола и 29 асистенции. Той има и 34 срещи и девет попадения за националния отбор на Гърция.

Договорът на Цолис с Арсенал ще бъде до 2031 година, като той ще получава по три милиона евро на сезон. Неговият трансфер няма нищо общо с евентуалното привличане на звездата на Астън Вила Морган Роджърс, който продължава да бъде цел №1 на Арсенал за летния трансферен прозорец.

Гъркът има опит в Премиър лийг, тъй като през 2021 година Норич го привлече от ПАОК. Там обаче не успя да се наложи и бе пращан под наем в Твенте и Фортуна Дюселдорф.

🚨 Arsenal reach agreement with Club Brugge to sign Christos Tzolis. Deal for 24yo left winger done at €40m asking price set by #ClubBrugge. Move in process of being finalised - Greece international wanted & prioritised #AFC move throughout @TheAthleticFC https://t.co/iYMBAjVc3k — David Ornstein (@David_Ornstein) July 16, 2026

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