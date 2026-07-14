Арсенал се отказва от Бруно Гимараеш, лондончани били подведени

Ръководството на Арсенал е готово да се откаже от намерението си да привлече халфа на Нюкасъл Бруно Гимараеш. В последната седмица излезе информация, че първо бразилецът е уведомил настоящия си клуб, че иска трансфер на "Емиратс", след което се е разбрал с лондончани за петгодишен договор.

Според "Дейли Телеграф" в Арсенал са били подведени от представителите на Гимараеш, че оферта от порядъка на малко повече от 50 милиона паунда ще бъде достатъчна, след като Нюкасъл не успя да се класира за участие в Шампионската лига. Още в края на юни "топчиите" стартираха преговорите с предложение в размер на 55 милиона паунда, но незабавно получиха отказ от ръководството на "свраките".

Според последните информации Нюкасъл иска около 100 милиона за Гимараеш, след като клубът вече продаде Сандро Тонали и Антъни Гордън. В Арсенал не са готови да отделят такава сума за бразилеца, твърди "Телеграф". Според други източници обаче английският шампион няма намерение да се откаже и подготвя нова оферта за бразилеца.

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