Фенербахче с интерес към английски национал

Турският гранд Фенербахче е насочил поглед към нападателя на „Астън Вила“ и английски национал Оли Уоткинс, съобщава „Дейли Мейл“. Според изданието, ръководството на истанбулския клуб вече е установило първоначален контакт с „Астън Вила“, за да проучи възможността за привличането на 28-годишния футболист.

Турският отбор търси усилено нов централен нападател, който да заеме мястото на Един Джеко. Очаква се босненският ветеран да напусне „Фенербахче“ през лятото и да се завърне в Италия.

Турският клуб е готов да предложи 25 милиона лири за правата на Уоткинс. Интерес към него обаче проявяват и английските грандове „Манчестър Юнайтед“ и „Арсенал“.

Договорът на нападателя с „Астън Вила“ изтича през лятото на 2025 година. През изминалия сезон той записа впечатляваща статистика, като в 53 мача във всички турнири отбеляза 27 гола и добави 13 асистенции.

Към момента официални преговори между клубовете все още не са стартирали. Уоткинс, който е част от „Астън Вила“ от 2020 г., е оценяван на 25 милиона евро според специализирания сайт „Трансфермаркт“.

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Снимки: Gettyimages