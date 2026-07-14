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Официално: Грийнууд е футболист на Фенербахче

  • 14 юли 2026 | 23:41
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Официално: Грийнууд е футболист на Фенербахче

Турският гранд Фенербахче официално обяви привличането на Мейсън Грийнууд от френския Марсилия. Според информацията, публикувана на сайта на истанбулския клуб, трансферната сума е в размер на 39 милиона евро.

Плащането ще бъде извършено на три равни вноски в рамките на три години. 24-годишният играч е подписал договор за четири сезона.

„Приветстваме Мейсън Грийнууд в нашето семейство и му желаем много победи и шампионски титли с Фенербахче, се казва в съобщението на пресслужбата на "фенерите".

Според медиите в Турция, че заплатата на Грийнууд в новия му клуб ще бъде 10 милиона евро.

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