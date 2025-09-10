Джед Спенс стана първият мюсюлманин с официален мач за Англия

Защитникът на Тотнъм Джед Спенс написа история на световната квалификация със Сърбия вчера, след като влезе в игра като резерва и се превърна в първия мюсюлманин, който игра в официален мач за националния тим на Англия. 25-годишният краен бранител замени защитника на Челси Рийс Джеймс в 69-ата минута при успеха на тима му в Белград с 5:0.

"Това е празничен момент за всички британски мюсюлмани", коментира Ебадур Рахман, който е основател на Нуджум Спортс - организация, която подкрепя повече от 400 мюсюлмански спортисти с професионални съвети.

"Джед имаше голяма отговорност върху плещите си. Не само игра за Англия, но игра и за всички мюсюлмани по света, защото в момента той е ролеви модел, който премахва границите", добави Рахман.

Това е исторически момент за британските мюсюлмани, които не са добре представени в професионалния футбол, въпреки че представляват 6% от общото население на страната.

"Просто нямахме мюсюлмански играчи, които да пробият", смята Юнус, който е треньор и бивш на консултативния съвет за расово равенство към Футболната асоциация. "Мюсюлманите нямаха досега достатъчно възможности и ролеви модели за младите, които да следват във футбола. Не е толкова добре, че трябваше да чакаме до 2025, за да видим мюсюлманин да играе за Англия", каза още той.

Роденият в Лондон Спенс започва професионалната си кариера в Мидълзбро, преди да премине в Тотнъм през 2022. След труден старт в отбора, той се наложи през миналия сезон и стана важна част от състава, спечелил Лига Европа.

