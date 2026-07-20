Ботев (Пд) излиза срещу Локо (София) на Ел Голеадор за край на кръга в efbet Лига

Ботев (Пловдив) приема Локомотив (София) в последен мач от програмата на първия кръг от сезон 2026/27 в efbet Лига. Срещата на "Колежа" започва в 21:30 ч. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Димитър Димитров.

За наставника на пловдивчани Станислав Генчев двубоят има специален вкус. Специалистът сяда за втори път на скамейката на "канарчетата", решен да докаже, че престоят му под тепетата този път ще донесе очакваните успехи. Любопитен детайл е, че точно срещу него днес излиза тимът на Локомотив София, който той води до началото на плейофите през изминалия сезон.

Ръководството на Ботев осигури сериозна подкрепа на своя треньор, като сглоби коренно обновен състав: До момента клубът привлече осем нови футболисти, а броени часове преди мача се очаква официалното представяне на още двама – централен защитник и флангови нападател.

Големият удар за пловдивчани безспорно е привличането на Георги Миланов. Един от най-класните български полузащитници през последните 15 години се завръща в родния шампионат след престой в румънския Динамо Букурещ.

В лагера на столичните „железничари“ очакванията за новата кампания също са високи. След колебливото представяне през миналата година, Локомотив поверява съдбата си на една от най-големите фигури в българския футбол - Любослав Пенев. Амбициите на Ел Голеадор са ясни: бързо преобразяване и превръщане на тима в труден за пречупване фактор в първенството.

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