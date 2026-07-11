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  3. Локо София завърши подготовката без загуба след нулево равенство срещу албанци

Локо София завърши подготовката без загуба след нулево равенство срещу албанци

  • 11 юли 2026 | 21:49
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Локомотив (София) завърши лятната си подготовка без нито едно поражение. В последната си контрола преди старта на шампионата в efbet Лига, воденият от Любослав Пенев тим завърши наравно 0:0 срещу 8-ия в албанското първенство Теута. Така балансът на столичните „железничари“ от предсезонните проверки е две победи и две равенства, след като преди това записаха успехи над косовския шампион Дрита (2:1) и Малишева (3:2), както и зрелищно реми 3:3 срещу Дукажини, където уцелиха и три греди.

Преди началото на срещата бяха представени и новите екипи на отбора за предстоящата кампания. Титулярната фланелка запазва традиционното червено-черно райе. Резервният комплект е изчистен в бяло с детайли в клубните цветове, а третият избор на Локо залага на небесносиньо.

Локо София представи новите екипи с надъхващо видео
Локо София представи новите екипи с надъхващо видео

Любопитен момент беляза минутите преди първия съдийски сигнал, когато старши треньорът Любослав Пенев получи като подарък икона на „Св. Георги Победоносец“ – символ на духовна сила и храброст. Поради горещото време в София, по време на двете полувремена бяха дадени и две паузи за хидратация на футболистите, по подобие на големите международни форуми.

Локомотив (София) започва официално сезона на 20 юли с тежко гостуване на Ботев (Пловдив).

Състав на Локомотив (София):
99. Величков, 26. Милошев, 44. Кацаров, 91. Бидунга, 14. Лясков, 31. Станоев, 5. Дост, 20. Костадинов, 77. Карузо, 10. Минчев, 7. Делев
Резерви: Любенов, Нейчев, Костов, Митков, Даскалов, Чачев, Тауи, Пенев, Геров, Папазов

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