Любослав Пенев: Заедно и напред! Локомотив е готов за старта на сезона

Старши треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев изрази задоволство от свършената работа по време на подготвителния период. „Железничарите“ приключиха поредицата от приятелски срещи без нито една загуба, като записаха силни представяния изцяло срещу чуждестранни съперници. Наставникът подчерта, че тези двубои са били изключително полезни за избистрянето на състава и тактическата постройка преди официалния старт на първенството.

„Много съм доволен и неслучайно играхме с чужди отбори. Искахме да се проверим и със силни съперници, разбира се, за да видим какво е добре и какво не е добре. Доволни сме, завършихме добре подготовката с четири контроли. Остава още десетина дни почти до първия мач, така че продължаваме да се готвим. Не спираме дотук“, заяви Пенев.

Локо София представи новите екипи с надъхващо видео

На въпрос относно тактическите експерименти и нововъведенията в лигата, той допълни:

„Това са тактически смени, които правим, и промени в състава и в играта, така че това е съвсем нормално. Имаме достатъчно хора под 23 години, така че абсолютно влизаме в правилото.“

Любо Пенев: Винаги поставям високи цели - гоним участие в Европа

Стратегът коментира и трансферните спекулации около тима, както и интеграцията на новите попълнения. Пенев остана верен на стила си да не влиза в конкретика, докато договорите не бъдат официално подписани.

„Разговаряме с различни футболисти, не е нужно да споменавам имена. След като го видят тук на стадиона с емблемата на Локомотив, тогава вече може да кажем, че е наш футболист. Има много спекулации, просто не е необходимо да влизам в подробности“, отсече треньорът, като добави по повод на новите чужденци: „Няма да избързваме с абсолютно нито един футболист, без значение дали е българин или чужденец. Искам да се подготвят максимално добре, да бъдат в максимална форма и тогава ще започнат да взимат участие.“

Локо (София) привлече халф от Шарлероа

В края на интервюто Ел Голеадор благодари на привържениците за подкрепата и за специалния жест преди срещата – получаването на икона на Свети Георги. Пенев бе категоричен, че Локо (София) е готов за шампионата, но успехът ще изисква много труд и единство между отбор и публика.

„Това означава едно уважение от феновете към мен, аз им благодарих. Пожелахме си успехи и заедно през пътя, който ще е труден – няма да е лесен. Заедно, момчетата имат нужда от тази помощ, която идва от трибуните. Така че – заедно, заедно и напред! Локомотив е готов за старта на сезона“, завърши Любослав Пенев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google