Любо Пенев: Винаги поставям високи цели - гоним участие в Европа

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев изрази сериозен оптимизъм след края на подготвителния лагер на отбора в Банско. Специалистът разкри пред клубния сайт, че е изключително доволен от старанието и бързата адаптация на футболистите към неговите изисквания. Пенев акцентира върху отличното вписване на новите попълнения и отбеляза, че в клуба в момента е постигнат много добър баланс между натрупания сериозен опит на част от играчите и ентусиазма на по-младите в селекцията.

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Наставникът на столичния тим демонстрира високи амбиции за предстоящия сезон в efbet Лига и ясно дефинира голямата цел пред „железничарите“, като заяви:

„Винаги поставям високи цели пред отбора. И сега ще го кажа – гоним Европа, гоним Европа“.

Легендарният нападател коментира и финансовото състояние на клубовете в елита, като отбеляза, че по-големите бюджети на някои отбори не винаги гарантират автоматично по-добро представяне на терена. Пенев вярва, че ключът към успеха се крие в правилния тренировъчен процес и изграждането на силен колектив, какъвто по негови думи вече се наблюдава в Надежда. Той изрази усещането си, че Локомотив притежава много по-голям потенциал от показаното през миналата кампания и е амбициран да го разгърне изцяло.

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Във връзка с налагането на млади таланти в българския футбол, старши треньорът сподели мнението си за дискутираните промени в наредбите и предложи различна алтернатива на коментираното правило за задължително участие на играч до 21 години.

„Чувам, че се коментира за догодина да влезе ново правило до 21 години, а аз бих предложил да са двама до 23 години“, предложи специалистът.

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По думите му подобна промяна ще осигури на треньорите много повече тактически опции и ще позволи по-спокойно и плавно физиологично развитие на младите състезатели, без те да бъдат пришпорвани насила в мъжкия футбол.

Отборът на Локомотив София започва новия сезон с гостуване на пловдивския Ботев предвидено за 20 Юли вечерта.

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