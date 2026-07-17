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  3. Ботев (Пд) продава паркинг билети по 5 евро

Ботев (Пд) продава паркинг билети по 5 евро

  • 17 юли 2026 | 12:07
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Ботев (Пловдив) стартира продажбата на паркинг билети за мача с Локомотив (София). Цената на пропуските, които могат да бъдат закупени само онлайн, е 5 евро.

В продажба са паркоместа в две зони – Север и Юг. Достъпът до тях ще се осъществява през бариерите на ул. „Богомил“ и ул. „Варшава“.

Важно: Паркинг билетите трябва да бъдат закупени предварително чрез онлайн системата. При пристигане на стадиона бариерите ще се отварят автоматично за феновете, закупили пропуски.

Притежателите на места в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркинг карти, ще могат да достигат до своите паркоместа през входа от бул. „Източен“.

Двубоят между Ботев и Локомотив (София) е в понеделник от 21:30 часа на стадион „Христо Ботев“.

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