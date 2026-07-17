Ботев (Пд) продава паркинг билети по 5 евро

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на паркинг билети за мача с Локомотив (София). Цената на пропуските, които могат да бъдат закупени само онлайн, е 5 евро.
В продажба са паркоместа в две зони – Север и Юг. Достъпът до тях ще се осъществява през бариерите на ул. „Богомил“ и ул. „Варшава“.
Важно: Паркинг билетите трябва да бъдат закупени предварително чрез онлайн системата. При пристигане на стадиона бариерите ще се отварят автоматично за феновете, закупили пропуски.
Притежателите на места в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркинг карти, ще могат да достигат до своите паркоместа през входа от бул. „Източен“.
Двубоят между Ботев и Локомотив (София) е в понеделник от 21:30 часа на стадион „Христо Ботев“.