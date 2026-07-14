Локо София представи нов спонсор, Димитър Васев разкри подробности за целите на отбора

Локомотив (София) официално навлиза в новата кампания в efbet Лига с нов генерален спонсор и изцяло обновена екипировка. На пресконференция, на която присъстваха изпълнителният директор Димитър Васев, административния Йордан Грозданов и директорът бранд и комуникации на спонсора Mr Bit Елена Михайлова, стана ясно, че в клуба е осигурено дългоочаквано финансово и организационно спокойствие. „Железничарите“ стартират сезона на 20 юли с гостуване на Ботев в Пловдив, а целите пред отбора остават високи.

Локо София представи новите екипи с надъхващо видео

Ръководството подчерта, че клубът работи по строго разчетен рамков бюджет и няма да се допуска излишно разхищение. Въпреки това, финансовата стабилност позволява на столичния тим да гледа смело напред и да изисква повече професионализъм на всички нива.

„Имаме спокойствието от собственика и вече от спонсора, така че оттук нататък просто трябва да вкараме повече професионализъм. Пари има, те са достатъчни. Ще се опитаме това да го компенсираме на терена“, коментира изпълнителният директор Димитър Васев.

Сериозен фокус се поставя и върху детско-юношеската школа на Локомотив, която се реконструира още от изминалата зима. Назначават се млади и лицензирани специалисти, въвежда се нова методика, а в момента стартира и подмяната на изкуствения терен. Целта на ръководството е клубът да се върне към традициите си и да разчита основно на собствени кадри, като с новата подкрепа тези проекти ще се реализират много по-бързо.

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Освен развитието на школата, клубът работи в тясно сътрудничество с ОСК Локомотив за подобряване на материалната база и стадиона, а по повод високите спортни цели и назначението на Любослав Пенев като старши треньор, Васев бе категоричен:

„Той е човек, който винаги гони високи цели, човек, който има ясна визия как трябва да стане това и държи на съблекалнята. Ние ще сме щастливи в Локомотив, ако се намесим в играта за турнирите.“

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