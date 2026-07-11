Локо София представи новите екипи с надъхващо видео

Локомотив София представи официално екипите си за новия сезон 2026/27 с надъхващо видео в социалните мрежи. Титулярната фланелка запазва традиционното червено-черно райе, резервният екип е изчистен в бяло с детайл в клубните цветове, а третият комплект залага на небесносиньо.

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Продукт на италианския бранд Macron, новите екипи вече бяха представени в игра по време на днешната контролна среща срещу албанския Теута на стадион „Локомотив“. Преди проверката, която стартира в 18:30 часа, се проведе и официалното представяне на състава на старши треньора Любослав Пенев за предстоящата кампания.

Специален акцент в тазгодишния дизайн е надписът „Обичам аз Локомотив от малък“, позициониран на гърба на фланелките точно под яката. От столичния клуб придружиха премиерата на новата екипировка с посланието: „Този екип не се носи, той се заслужава“.

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