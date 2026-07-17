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Капитанът на Уест Хам остава, за да помогне на тима да се завърне в елита

  • 17 юли 2026 | 16:03
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Капитанът на Уест Хам остава, за да помогне на тима да се завърне в елита

Капитанът на Уест Хам Джаръд Боуен ще остане в клуба въпреки изпадането във второто ниво на английския футбол. 29-годишният английски национал не успя да помогне на "чуковете" да се спасят, след като останаха на две точки зад 17-ия Тотнъм в крайното класиране. Оттогава бъдещето на нападателя е под въпрос, но сега той съобщи, че със сигурност ще остане в източен Лондон.

"За мен най-важното нещо е да върна този клуб във Висшата лига и да говоря с ръководството какво искаме да постигнем в бъдещето за доброто на клуба. Решението да остана беше лесно и целта е ясна - това е Висшата лига", заяви Джаръд Боуен, цитиран от официалния уебсайт на Уест Хам.

Боуен пристигна на "Лондон Стейдиъм" през 2020 година от Хъл Сити, а оттогава е изиграл 280 мача за "чуковете", в които е отбелязал 85 гола, а от 2024 година той носи и капитанската лента. С националната фланелка на Англия той има 22 участия и едно попадение, но не беше включен в състава на Томас Тухел за Световното първенство в Северна Америка.

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