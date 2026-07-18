Левски картотекира Сангаре и Сула за Европа

Таранът на Левски Мустафа Сангаре може да бъде картотекиран в УЕФА за двубоите от II квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университатя Крайова. "Сините" приемат първенеца на Румъния в сряда (22 юли) от 20:30 часа на "Георги Аспарухов", а реваншът е точно седмица по-късно.

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Централният нападател получи контузия в дербито с ЦСКА (2:0) от предпоследния кръг. Тя му попречи да проведе пълноценна подготовка, затова и бе извън състава за битките Борац. В последните дни Сангаре тренира на "Герена". Той обаче ще премине допълнителни тестове, преди да бъде взето решение, защото треньорският щаб не иска да рискува с евентуално негово прибързано пускане в игра.

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Треньорският щаб със сигурност ще направи поне една промяна в картотеките пред УЕФА за сблъсъците дори Сангаре да не бъде на линия. В централата ще бъде записан Мазир Сула. Плеймейкърът пропусна откриващите срещи в еврокампанията срещу Борац Баня Лука. Офанзивният халф не бе на линия срещу босненците, защото имаше херния и трябваше да се подложи на операция. Възстановяването на Мазир след хирургическата интервенция обаче прочете отлично и за кратки срокове. Това му позволи да попадне в групата за старта на сезона в Първа лига с новака Дунав (2:1).

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