Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски картотекира Сангаре и Сула за Европа

Левски картотекира Сангаре и Сула за Европа

  • 18 юли 2026 | 10:18
  • 393
  • 0

Таранът на Левски Мустафа Сангаре може да бъде картотекиран в УЕФА за двубоите от II квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университатя Крайова. "Сините" приемат първенеца на Румъния в сряда (22 юли) от 20:30 часа на "Георги Аспарухов", а реваншът е точно седмица по-късно.

Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди
Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

Централният нападател получи контузия в дербито с ЦСКА (2:0) от предпоследния кръг. Тя му попречи да проведе пълноценна подготовка, затова и бе извън състава за битките Борац. В последните дни Сангаре тренира на "Герена". Той обаче ще премине допълнителни тестове, преди да бъде взето решение, защото треньорският щаб не иска да рискува с евентуално негово прибързано пускане в игра. 

Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)
Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

Треньорският щаб със сигурност ще направи поне една промяна в картотеките пред УЕФА за сблъсъците дори Сангаре да не бъде на линия. В централата ще бъде записан Мазир Сула. Плеймейкърът пропусна откриващите срещи в еврокампанията срещу Борац Баня Лука. Офанзивният халф не бе на линия срещу босненците, защото имаше херния и трябваше да се подложи на операция. Възстановяването на Мазир след хирургическата интервенция обаче прочете отлично и за кратки срокове. Това му позволи да попадне в групата за старта на сезона в Първа лига с новака Дунав (2:1).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев води финални преговори с двама играчи

Ботев води финални преговори с двама играчи

  • 18 юли 2026 | 09:37
  • 1072
  • 1
Интересни фигури на стадион "Спартак"

Интересни фигури на стадион "Спартак"

  • 18 юли 2026 | 09:35
  • 901
  • 1
"Моряците" тръгват за битка под Околчица с положителна нагласа

"Моряците" тръгват за битка под Околчица с положителна нагласа

  • 18 юли 2026 | 09:14
  • 662
  • 1
Раздяла в Олимпик (Варна)

Раздяла в Олимпик (Варна)

  • 18 юли 2026 | 07:54
  • 811
  • 0
Още двама се завърнаха във ФК Севлиево

Още двама се завърнаха във ФК Севлиево

  • 18 юли 2026 | 07:36
  • 927
  • 2
Стоичков и Георги Иванов на прием при Тръмп

Стоичков и Георги Иванов на прием при Тръмп

  • 18 юли 2026 | 07:35
  • 8563
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков и Георги Иванов на прием при Тръмп

Стоичков и Георги Иванов на прием при Тръмп

  • 18 юли 2026 | 07:35
  • 8563
  • 28
Меси: Ще се опитаме в неделя Ламин да не покаже най-доброто от себе си

Меси: Ще се опитаме в неделя Ламин да не покаже най-доброто от себе си

  • 18 юли 2026 | 06:34
  • 3424
  • 7
Де ла Фуенте: Ще бъде фантастично зрелище

Де ла Фуенте: Ще бъде фантастично зрелище

  • 18 юли 2026 | 08:33
  • 1356
  • 0
Скалони: Играем за нашите хора, за нашите семейства

Скалони: Играем за нашите хора, за нашите семейства

  • 18 юли 2026 | 05:12
  • 3873
  • 7
България с трудна, но задължителна победа срещу Китай

България с трудна, но задължителна победа срещу Китай

  • 18 юли 2026 | 02:06
  • 40345
  • 89
Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

  • 17 юли 2026 | 23:12
  • 111799
  • 353