Китанов за контузията: Надявам се да не е нищо сериозно

Георги Китанов коментира поражението на своя Дунав (Русе) срещу Левски с 1:2 при завръщането на “драконите” в елита. Двубоят бе особено емоционален за стража, който точно преди десет години през сезон 2016/2017 пазеше за ЦСКА.

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“Не бях играл от доста дълго време тук на “Герена”. Приятно е, атмосферата беше приятна. Аз лично предпочитам да играя на пълни стадиони, доста по-мотивиращо е. Смятам, че футболът е за хората и определено ми беше приятно и изпитах удоволствие от самата атмосфера и самия мач днес”, каза Китанов.

Стражът на русенци имаше неприятен момент и в хода на двубоя бе контузен, което наложи принудителната му смяна малко преди края, като той коментира състоянието си.

“Все още нямам подробности, тепърва ще видим. Нали претърпях операция на менискуса. Просто в момента имам болка точно там. Както в бедрото, така и долу в глезена. Утре вече ще видим, ще разберем, ще има яснота. Надявам се да не е нищо сериозно, просто от самия удар, тъй като се сблъскахме наистина сериозно. Надявам се футболистът на Левски също да е добре”, каза още Китанов.

Футболистът на новаците бе запитан и за мнението му за особено тежката програма на тима, която в първите кръгове включва битки освен с Левски, но и с други два от най-реномираните български отбори в лицето на ЦСКА и Лудогорец.

“Благодаря първо за оценката, че сме показали добра игра. Какво да ви кажа - програмата, тя трябва да се съобразим с нея. Така се е паднало, така или иначе трябва да минем през тези опоненти. От една страна, със сигурност има и плюсове, и минуси, а пък и не трябва да се оправдаваш с някакви странични фактори. Така или иначе трябва да играем срещу тези опоненти и мисля, че днес го направихме достойно срещу един много силен противник, шампиона на България в крайна сметка”, уточни Китанов.

След това стражът бе запитан и за мнението му дали е готов той и съотборниците му да играят в най-високото ниво на българската футболна пирамида.

“Мисля, че не ни достига малко самочувствие, но смятам, че показахме добро лице. Борихме се, реално изпълнихме тактическия си план, имахме своите възможности реално мачът да стане 1:1 - тогава може би щеше да е друго. Както и те можеха да затворят мача, имаха доста повече положения от нас, трябва да го отчетем и това - две греди първото полувреме, при едната я докосвах дори. При по-добро стечение на обстоятелствата можеше да вземем точка”, отговори Китанов.

Състезателят бе запитан и дали мисли, че Дунав може да се бори за дори нещо повече от оставане в първия ни ешалон.

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“Със сигурност. Аз, ако не вярвах, нямаше да излизам на терена. Аз не излизам да губя мач или нещо подобно. Винаги излизам да печеля, това е моят манталитет и начин на мислене”, отвърна Китанов.

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Накрая Китанов говори и за предстоящия сблъсък срещу Лудогорец на 27-и юли (понеделник), който ще бъде първи на ниво efbet Лига за “драконите” в родния им град от 2020 г. насам.

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“Това е страхотно. Ние с момчетата бяхме на среща с част от феновете, има еуфория в този град от този факт. Надяваме се феновете да напълнят стадиона и да стане наистина празник. Все пак идва и един също много силен отбор да гостува при нас, така че мисля, че това би бил допълнителен стимул за хората да дойдат и да ни подкрепят и ги призовавам да го направят”, завърши Китанов.

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