Ще има ли концерти на стадионите на ЦСКА и Левски? И какво ще се направи, за да видим евентуално “Металика” пак на “Васил Левски”

Новите стадиони на ЦСКА и Левски представляват сериозен интерес за провеждането на евентуални концерти на тях. Това обясни Стефан Еленков, изпълнителен директор на Fest Team, който организира едни от най-големите музикални събития у нас. Засега обаче няма отговор от “червените” на опитите за дискусия. Такава пък се очаква от страна на “сините”.

В интервю за “Форбс България” Еленков също така разкри, че през есента започва ремонт на тунела (откъм сектор “Г”) на входа на националния стадион “Васил Левски”, за да могат да влизат големи камиони като тези, които в последно време използват групи като “Металика” за докарване на сцените си.

“Най-големите продукции като на “Металика”, “Колдплей”, “Ю Ту“ все още имат проблем с инфраструктурата у нас - започна той. - За съжаление, националният стадион има един проблем, свързан с влизането в него на големи камиони. Там досега не можеха да влизат такива камиони, но сега с новото правителство, с новия министър на спорта в лицето на Енчо Керязов работим много усилено добре, заедно и с Национална спортна база. Работим за това този тунел да бъде разширен и от есента планираме ремонт, който евентуално да направи така, че големите камиони да могат да влизат.”

Türkiye'de küçük ölçekli bi lojistik firmasının sahip olduğundan fazla tırla turneye çıkıyorlar ibo, bilmediğin konularda sıkıyon yine https://t.co/wmf1PlZzZJ pic.twitter.com/mD3kJu7xgS — arda (@desmopecco) May 11, 2026

Еленков коментира и строежа на стадиона на ЦСКА: “Положихме доста усилия да се свържем с инвеститора и мениджърите, за да обсъдим какви са необходимостите на такъв тип съоръжение, за да се случи един концерт. За съжаление, нямаше нито една конструктивна среща, на която да седнем и по-подробно да разкажем за нашата дейност и начин, по който работим, и от какво имаме нужда. Начинът, по който в момента е построен “Българска армия”, по-скоро не би позволил провеждането на мащабни концерти. Разбира се, ние сме отворени да започнем някакви разговори, но те вече ще са въз основа на заварената ситуация: как можем да ограничим неблагоприятните условия и да направим невъзможното възможно, което, за съжаление, ще бъде на много висока цена и някой трябва да я плати. Ако трябва да я платим ние като организатори, това неминуемо ще се отрази възху цената на билета за крайния потребител. Това е нещо, за което феновете няма да са щастливи. А в същото време логичният отговор на ЦСКА би бил “Ама ние инвестирахме много в този стадион и защо да трябва да доплащаме за някакви разходи?” Така че ситуацията е малко патова и не е ясно как ще излезем от нея. Но, разбира се, вратата не е затворена и бихме разговаряли с ръководството на клуба и това на стадиона.”

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И докато новият дом на “червените” е пред завършване, то този на Левски тепърва ще се прави. Изпълнителният директор на Fest Team заяви следното за него: “Много бих се радвам да се видим с тези хора, които ще проектират стадиона и имат желание да приемат там концерти, за да обсъдим техническите параметри. Върхът на технологията, която се прилага, за първи път го видяхме на стадиона на Реал Мадрид, където когато има концерт, тревното покритие се маха и отива под земята и там се съхранява при специални условия. Всичко е автоматизирано с превъзходна технология. Мога само да предпологам колко струва, но това е най-добрият пример, който мога да дам, когато инвеститорът има желание стадионът да бъде използван за нещо повече от футболни мачове.”

Стефан Еленков отговори и на въпрос дали стадионите на Ботев и Локомотив в Пловдив стават за такива мащабни събития: “За там не сме се опитвали кой знае колко много (да дискутираме - бел. ред.), защото за там се оказахме в заварено положение.”

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