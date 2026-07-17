Стана ясно колко дълго ще трае шоуто на почивката на финала на Мондиал 2026

Световната футболна централа обяви продължителността на почивката за финалния мач на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина. Потвърдено е, че ще има шоу, но без удължената пауза, която се обсъждаше.
След дни на спекулации и слухове, изглежда ФИФА взе официално решение. Финалът на Световното първенство между Испания и Аржентина, насрочен за неделя, 19 юли, на стадион „МетЛайф“ с начален час 22:00 българско време, няма да има удължена почивка, както първоначално се предполагаше. За първи път в историята на финал на Световното първенство, между двете полувремена ще се проведе истинско шоу, подобно на това, което от години е характерно за „Супербоул“. След експеримента на финала на Световното клубно първенство миналата година между Челси и Пари Сен Жермен, ФИФА реши да повтори формата и на най-престижното събитие в международния футбол.
В почивката ще участват някои от най-известните артисти в света: Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и БТС ще се редуват на сцената, издигната на „МетЛайф“, а артистичен директор на шоуто ще бъде Крис Мартин, фронтменът на „Колдплей“. На финала на Световното клубно първенство миналата година почивката продължи цели 24 минути, именно за да се позволи провеждането на спектакъла. Поради тази причина се говореше за възможността и на финала на Мондиала паузата да достигне до 30 минути.
Вместо това ФИФА е решила да ограничи продължителността на почивката до максимум 17 минути, само с две повече от стандартните 15, предвидени в правилника, и вече е съобщила решението си на федерациите на Испания и Аржентина. От общо 17-те минути, 11 ще бъдат посветени на музикалните изпълнения, докато останалите 6 ще послужат за монтиране и демонтиране на сцената, както и за напояване на терена. Без промяна обаче остава друга новост, въведена на това Световно първенство: паузата за хидратация. И във финалния мач са предвидени две прекъсвания, по едно във всяко полувреме, за да се даде възможност на футболистите да се освежат.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago