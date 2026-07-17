Стана ясно колко дълго ще трае шоуто на почивката на финала на Мондиал 2026

Световната футболна централа обяви продължителността на почивката за финалния мач на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина. Потвърдено е, че ще има шоу, но без удължената пауза, която се обсъждаше.

След дни на спекулации и слухове, изглежда ФИФА взе официално решение. Финалът на Световното първенство между Испания и Аржентина, насрочен за неделя, 19 юли, на стадион „МетЛайф“ с начален час 22:00 българско време, няма да има удължена почивка, както първоначално се предполагаше. За първи път в историята на финал на Световното първенство, между двете полувремена ще се проведе истинско шоу, подобно на това, което от години е характерно за „Супербоул“. След експеримента на финала на Световното клубно първенство миналата година между Челси и Пари Сен Жермен, ФИФА реши да повтори формата и на най-престижното събитие в международния футбол.

В почивката ще участват някои от най-известните артисти в света: Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и БТС ще се редуват на сцената, издигната на „МетЛайф“, а артистичен директор на шоуто ще бъде Крис Мартин, фронтменът на „Колдплей“. На финала на Световното клубно първенство миналата година почивката продължи цели 24 минути, именно за да се позволи провеждането на спектакъла. Поради тази причина се говореше за възможността и на финала на Мондиала паузата да достигне до 30 минути.

🏆 2026 WORLD CUP FINAL HALFTIME



🎶 FIFA have confirmed the halftime show will be cut to a lightning-fast 17 MINUTES only — way shorter than the expected 30!



🎤 11 minutes for the performances

⏳ 6 minutes to rip down the entire stage pic.twitter.com/gh0QWu97Jc — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 17, 2026

Вместо това ФИФА е решила да ограничи продължителността на почивката до максимум 17 минути, само с две повече от стандартните 15, предвидени в правилника, и вече е съобщила решението си на федерациите на Испания и Аржентина. От общо 17-те минути, 11 ще бъдат посветени на музикалните изпълнения, докато останалите 6 ще послужат за монтиране и демонтиране на сцената, както и за напояване на терена. Без промяна обаче остава друга новост, въведена на това Световно първенство: паузата за хидратация. И във финалния мач са предвидени две прекъсвания, по едно във всяко полувреме, за да се даде възможност на футболистите да се освежат.

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Снимки: Imago