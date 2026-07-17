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  3. Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

  • 17 юли 2026 | 16:49
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Феновете на Дери Сити са основната причина да се стигне до ексцесиите на трибуните по време на мача с ЦСКА. За това алармираха десетки запалянковци в социалните мрежи, а твърденията им бяха доказани и с видеа.

Още преди срещата реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа северноирландците са започнали с провокациите. Те са атакували запалянковци на ЦСКА без да бъдат предизвикани, търсейки целенасочена конфронтация.

На видеото по-долу се вижда как нападат на улицата привърженици на “червените”, опитвайки се да ги набият. Феновете на ЦСКА обаче се оказват "корави" и при самозащита свалят на земята северноирландските бабаити.

И всичко това се случва пред очите на местната полиция, която не арестува провокаторите.

На стадиона пък домакините не спряха да провокират гостуващия сектор с всевъзможни обиди.

След победния гол на ЦСКА за 2:1 в 108-мата минута хулиган на Дери влезе на терена и пробва да се сбие с Димитър Евтимов. Вратарят на “червените”, който бе видимо по-едър и лесно би се справл в схватка със своя опонент, запази самообладание само и само да не се стигне до по-сериозни ексцесии.

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Снимки: Startphoto

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