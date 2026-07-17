Спартак (Варна) 1:0 ЦСКА 1948, гол от центъра и голяма грешка на вратаря

Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 играят при 1:0 в първия мач от новия сезон в efbet Лига. Резултатът бе открит от домакините в 13-ата минута от Георг Стояновски.

Двата отбора започват кампанията с амбиция за добро представяне и със сигурност фокусът им е върху спечелването на трите точки. През миналия сезон "червените" демонстрираха своята класа, завършвайки със сребърните медали, и сега ще искат да надградят. "Соколите" пък до последно се бориха за своето оцеляване и в крайна сметка успяха да запазят елитния си статут.

След равностойно начало в първите минути резултатът бе открит от домакините по много куриозен начин. Стояновски получи подарък от Егор Пархоменко видя, че Петър Маринов не е добре ориентиран и пробва да го изненада от центъра. Ударът не бе особено качествен и не би трябвало да затрудни вратар в друга ситуация, но стражът на гостите не успя да се справи и допусна топката в мрежата.

СПАРТАК (ВАРНА) 1:0 ЦСКА 1948

1:0 Стояновски (13)

СПАРТАК (ВАРНА): 23 П.Иванов, 4. Б.Иванов, 8. Йорданов, 10. Лопес, 17. Маринов, 20. Лозев, 44. Гърнчов, 45 Читкоу, 82. Силва, 70. Ахмедов, 90. Стояновски

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 3. Двали, 6. Пархоменко, 22. Гашевич, 23. Кребс, 33. Куеяр, 11. Русев, 19. Бойчев, 17. Мартинес, 93. Диало

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