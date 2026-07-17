Португалски гранд е поредният нов клуб на Джон Дюран

От Бенфика са се споразумели с Ал-Насър относно привличането на нападателя Джон Дюран, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира. Става въпрос за преотстъпване с опция за закупуване на 22-годишния играч за неизвестна сума. Ако той остане на “Луж” за постоянно, договорът му ще бъде до 2031 година.

Любопитното е, че това ще бъде пети различен клуб за колумбиеца от началото на 2025 година насам. Тогава Астън Вила го продаде на Ал-Насър за 77 млн. евро. След само един полусезон обаче отборът на Кристиано Роналдо преотстъпи Дюран за около половин година първо във Фенербахче, а след това и в Зенит. Така той е записал едва 18 мача за “жълто-сините”, за които има 12 гола.

Jhon Durán is set to join Benfica on loan from Al-Nassr... it will be his fifth club since last January 🤯🔄



Crazy to think he is still only 22-years old 😮 pic.twitter.com/YY9WOmWQPi — OneFootball (@OneFootball) July 17, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google