Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

Най-успешният български футболист за всички временна Христо Стоичков зарадва десетки деца в Ню Йорк със снимки и автографи, видя Sportal.bg.

Носителят на “Златната топка” заедно с други световни футболни звезди - Кафу, Джон Тери, Марко Матераци, Хавиер Масчерано, Естебан Камбиасо, Макси Родригес, Лукас Подолски и Хавиер Пасторе учиха деца как се дава първа помощ, ако техен съотборник получи сърдечен удар, след което играха футбол заедно.

Това се случи на откритото на скоро игрище “ФИФА Арена” в известния Сентръл Парк в Манхатън.

Първоначално звездите имаха упражнения по отделно с няколко групи, след което започнаха мачовете, в които Джон Тери и Масчерано бяха двамата вратари, за да може децата от множеството отбори да играят с останалите звезди.

Христо Стоичков, който е представител на програмата ““Football for Schools” на ФИФА, пък бе избран от присъстващите медии заедно с Тери да коментират инициативата.

“Това е страхотна инициатива и е хубаво, че родителите идват и виждат, а децата се учат как да окажат първа помощ. “FIFA Medical” е страхотна програма, която е хубаво да стане практика с времето във всички школи по света и децата да имат това обучение, за да могат да реагират при неприятни ситуации, защото могат да спасят свое приятелче и най-вече човешки живот”, сподели Камата.

“Страхотно е, че има толкова много деца, момчета, момичета, които показват огромна страст и любов към играта. Защото именно те са бъдещето. Те са от новото поколение и са много по информирани от нас на тяхната възраст, в този свят, в който живеят. Тези неща могат само да бъдат от помощ и дано да бъде така, ако се наложи”, пък допълни бившият капитан на Англия.

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