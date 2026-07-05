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Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Бразилия - Норвегия
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Стоичков с Феномена, Крал Джордж и холивудска звезда

  • 5 юли 2026 | 22:28
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Стоичков с Феномена, Крал Джордж и холивудска звезда

Голмайсторът на Мондиал'94 Христо Стоичков е в компанията на две други големи легенди на футбола - Роналдо и Джордж Уеа. Камата публикува свои снимки с Феномена и някогашния централен нападател на Милан и Пари Сен Жермен от Ню Джърси, където след малко ще се играе осминафиналът на световното първенство Бразилия - Норвегия.

От началото на Мондиал 2026 българската суперзвезда е на челно място сред VIP личностите на шампионата в САЩ, Мексико и Канада. Любопитно е, че и тримата - Ицо, Роналдо и Уеа, са носители на най-ценния индивидуален приз във футбола "Златната топка".

Да поздрави Христо и да се снима с него в Ню Джърси дойде холивудският актьор и бивш състезател по американски футбол Тери Крюс, който е участвал във филми като "Шестият ден" с Арнолд Шварценегер, "Тренировъчен ден" с Дензъл Уошингтън, "Старски и Хъч" с Бен Стилър и Оуен Уилсън, "Улични крале" с Киану Рийвс "Терминатор: Спасение" с Крисчън Бейл, "Непобедимите", "Денят на драфта" с Кевин Костнър, "Дедпул 2" с Райън Рейнолдс, "Страшен филм 5" и др.

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