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  3. Христо Стоичков: 10 юли е най-необикновеният ми ден, двойният ми празник!

Христо Стоичков: 10 юли е най-необикновеният ми ден, двойният ми празник!

  • 10 юли 2026 | 09:13
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Христо Стоичков: 10 юли е най-необикновеният ми ден, двойният ми празник!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков се върна към спомените си отпреди 32 години, когато националният ни отбор постига най-великата си победа. На 10 юли 1994 г. "лъвовете" елиминират действащия световен шампион Германия след незабравим четвъртфинал в Ню Йорк.

Бундестима повежда в началото на второто полувреме след точен удар на Лотар Матеус от дузпа, отсъдена за спорно нарушение срещу Юрген Клинсман. В рамките на три минути обаче България прави забележителен обрат с голове на Стоичков и Йордан Лечков.

Стоичков: По това време преди 32 г. България вече истински превземаше Америка
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"На 10 юли се събудих и веднага посегнах към телефона! Звъннах на моята малка Михаела, за да ѝ честитя рождения ден! Обещах ѝ, че ще победим Германия! Обещах ѝ да гледа как се радвам с момчетата на телевизора! Мразя да не изпълнявам обещания и само в крайни случаи не съм го правил! 10 юли е най-необикновеният ми ден, двойният ми празник! Честит рожден ден, Мика! Честита годишнина от 2:1 над Германия, българи!", написа Камата в социалните мрежи.

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