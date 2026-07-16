Marca отличи представянето на Левски и Веласкес в ШЛ, нареди "сините" до националния отбор на Испания

Авторитетното испанско издание Marca обърна специално внимание на категоричния успех на Левски над Борац (Баня Лука) с 4:0, с който "сините" продължиха към втория квалификационен кръг на Шампионската лига. От медията наредиха тима, воден от Хулио Веласкес, до националния отбор на Испания, който в същия ден пък се класираха за финала на Световното първенство.

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Ето какво пише Marca:

Не само испанският национален отбор има поводи за радост след класирането си за финала на Световното първенство през 2026 г. Начело на Линкълн Ред Импс и Левски София, съответно Хуан Мануел Павон и Хулио Веласкес, също продължават в следващия кръг на Шампионската лига с мечтата да попаднат сред 36-те отбора в новия формат на турнира.

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Линкълн не успя да постигне повече от равенство при визитата си в Андора срещу Интер Клуб д'Ескалдес. Въпреки това, тимът на Павон се възползва от победата с 3:1 в първия мач, изигран в Гибралтар, и си осигури място във втория предварителен кръг. Там съперник ще бъде Кауно Жалгирис, който записа втора победа срещу Дрита и продължи напред с общ резултат 4:3.

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От своя страна, Левски София, воден от Веласкес, завърши при 0:0 на полувремето срещу Борац, след като първата среща също бе приключила наравно. През втората част обаче „сините“ не оставиха никакви шансове на съперника си и го разгромиха с голове на Око-Флекс, който се разписа и в първия двубой, два гола на Рейналдо и още едно попадение на Переа в заключителните минути.

Съперникът на българския тим във втория предварителен кръг на Шампионската лига ще бъде определен от сблъсъка между Университатя Крайова, който спечели с 4:1 като гост в първия мач, и МЛ Витебск. Останалите реванши, които предстоят, са Бисен – Клаксвик (1:2), Сутиеска – Кайрат (1:2) и Егнатия – Петрокуб (1:1)".

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