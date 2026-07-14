Георги Костадинов: Четирите гола са най-малкото, с което противникът можеше да се размине

Спортният директор на Левски – Георги Костадинов, беше много щастлив след успеха с 4:0 над Борац Баня Лука.

"Поздравления на всички левскари за победата! Подкрепата им беше изключително важна и даде допълнително самочувствие на футболистите. През първото полувреме играхме изключително добре. Беше въпрос на време противникът да отпадне физически. Четирите гола са най-малкото, с което можеше да се размине.

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Много съм доволен от упоритата работа на отбора през цялата подготовка. Тимът ще продължи да се развива, а ако успеем да се опазим от контузии, с течение на времето ще става още по-силен. Концентрирани сме върху мача с Дунав. Трябва да подхождаме мач за мач“.

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