Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

Снощи Левски разгроми с 4:0 Борац (Баня Лука) в среща реванш от първия предварителен кръг на ШЛ и с общ резултат 5:1 елиминира своя съперник. Следващият противник на българския шампион ще е Университатя Крайова. Ако “сините” преодолеят първенеца на Румъния, ще се класират за третия квалификационен кръг на най-комерсиалния клубен турнир и същевременно ще си гарантират европейски мачове до края на годината.

Жребият за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли. Т.е. преди Левски да изиграе първия си мач от втория предварителен кръг на ШЛ срещу Университатя.

Там “сините” ще са в урната на непоставените. При положение че елиминират румънците, техен съперник ще е някой от следните отбори:

КуПС Купио (Финландия) - Цървена звезда (Сърбия)

Тюн (Швейцария) - Динамо Загреб (Хърватия)

Иберия (Грузия) - Слован Братислава (Словакия)

Орхус (Дания) - Лех (Полша)

Егнатия/Петрокуб (1:1 в първия мач) - Целие (Словения)

Омония Никозия (Кипър) - Сутиеска/Кайрат (1:2 в първия мач)

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