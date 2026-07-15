От Левски: Заради такива вечери си струва всичко, през което преминахме през последните години!

От Левски публикуваха емоционално съобщение след снощния разгром с 4:0 над Борац (Баня Лука), който класира отбора за втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Там, по всяка вероятност, "сините" ще се изправят срещу румънския първенец Университатя (Крайова).

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"Заради такива вечери си струва всичко, през което преминахме през последните години! Заради сълзите в очите на възрастните, заради радостта в очите на децата. Левски-Европейски!", написаха от "Герена".

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