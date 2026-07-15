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  3. От Левски: Заради такива вечери си струва всичко, през което преминахме през последните години!

От Левски: Заради такива вечери си струва всичко, през което преминахме през последните години!

  • 15 юли 2026 | 16:12
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От Левски публикуваха емоционално съобщение след снощния разгром с 4:0 над Борац (Баня Лука), който класира отбора за втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Там, по всяка вероятност, "сините" ще се изправят срещу румънския първенец Университатя (Крайова).

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!
Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

"Заради такива вечери си струва всичко, през което преминахме през последните години! Заради сълзите в очите на възрастните, заради радостта в очите на децата. Левски-Европейски!", написаха от "Герена".

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