Радост в Дери след краха на Англия: It's Not Coming Home

Част от футболните фенове в Дери изразиха радост, след като Англия не успя да се класира на финала на световното първенство, губейки след късен обрат от Аржентина. Веднага след последния съдийски сигнал по улиците на града в Северна Ирландия от пъбовете започнаха да излизат запалянковци, облечени във фланелки на "гаучосите".

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

Не един или двама скандираха против англичаните, като се чу и It's Not Coming Home, с което местните иронизираха възгласа на почитателите на "Трите лъва", добил популярност още по времето на Евро'96. За отбора на Томас Тухел остава да се бори за бронзовите медали срещу Франция, като Англия не е печелила голям футболен форум от 1966 г.

По ВВС пък Уейн Рууни, Джо Харт и Майка Ричардс се обединиха около мнението, че твърде рано Тухел е прибрал своя тим назад, като се дава за пример Испания, която вчера поведе на французите в другия полуфинал, но въпреки това продължи да търси втори гол, до какъвто и достигна.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Северна Ирландия

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