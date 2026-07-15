Алвеша със сериозна заявка: Този сезон ще се представим на още по-добро ниво

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров даде пресконференция пред медиите преди първия официален мач на "червените" за новия сезон, който е срещу Спартак във Варна. Той ще се играе на 17 юли, петък, от 19:00 часа.

Наставникът на столичани сподели очакванията си за предстоящия сезон, както и за задаващите се мачове със Спартак (Търнава) в Лигата на конференциите.

"Направихме доста добра подготовка. Първият етап беше в Банско - там наблегнахме повече на физическите тренировки. Изиграхме и две контроли. След това отидохме в Словения. Там изиграхме четири контроли. Подготвили сме се на 80-90% за първенството. След първия кръг мисля, че ще бъдем на 100%. Най-важното е, че всички футболисти са здрави. Този сезон ще се представим на още по-добро ниво. Взехме трима нови играчи, които гледахме дълго време. Сигурен съм, че ще вдигнат нивото на отбора. Подобрихме конкуренцията и се радвам, че тези футболисти са при нас.

Селекцията е отворен процес. Ако ще има още трансфери, ще бъде максимум един футболист. Още сме далеч от подпис. Ще взимаме на позиции, на които ни трябват. Няма да търсим бройка. Групата се запази, което е добре за нас и за футболистите.

Тренирахме повечко, но това са професионални футболисти, които вече са го изпитвали на гърба си. Те го приемат нормално. Има умора, но има и почивки. Важното е да се подготвим добре. Ако изглеждаме добре по време на първенството, значи това е пътят. Миналата година станахме втори, така че продължаваме по същия начин. Ще се борим за победа във всеки мач. Имаме сили да надскочим себе си. Рано е да говорим. Нека минат поне 10 кръга, за да видим кой за какво ще се бори.

Миналата година искахме да надградим отбора. Затова взехме толкова много футболисти. Сега разполагаме с класни играчи и се радвам, че нямаме състезател, който да си е тръгнал. Взехме на точните позиции, където беше нужна конкуренция. Новите със сигурност има качества, трябва да се адаптират по-бързо. Би трябвало да бъдем по-добре.

След като сме станали втори, целта е да надградим. Щом взимаме още футболисти и оставаме ядрото, а не продаваме, това значи, че искаме да постигнем още повече. Не е нужно да казвам, че ще се борим да станем шампиони. Трябва да го покажем с победи и добра игра. Тогава ще се види дали сме готови.

Опитваме се да се запознаем със Спартак (Варна), но те имат 17 нови футболисти. Каквото можем, сме събрали като информация. В петък мачът ще е малко по-различен, тъй като Спартак ще бъде изненада за всички нас. Ние разчитаме да влезем добре и да покажем нашата игра.

Спартак (Търнава) е много сериозен отбор, един от най-тежките съперници за този кръг. Гледах им шест мача от миналия сезон. Публиката им е голям фактор. Чакат ни много трудни мачове, но със сигурност имаме шанс. Мисля, че мачовете ще бъдат равностойни. Който направи по-малко грешки, той ще продължи.

Ако до 22-23 години не си се наложил сам, значи закъсняваш с развитието си. Правилото трябва да бъде до 21 години. Тогава наистина се дава шанс на младите футболисти. Имаме четирима млади играчи, всеки от тях ще получи шанс", каза Алвеша.

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