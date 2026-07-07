ЦСКА удари сърби в последната си контрола в Словения

ЦСКА 1948 победи сръбския Железничар Панчево с 1:0 в поредната си контрола по време на лагера на тима в Словения. Победното попадение за тима на Александър Александров вкара халфът Борислав Цонев. Той се разписа в 88-ата минута, когато прехвърли технично вратаря отдалеч.

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Това бе последната проверка на българския тим в Словения, в който до момента победи Партизан с 3:0, завърши с Марибор 3:3 и отстъпи пред Вараждин с 0:1.

ЦСКА 1948 открива новия сезон в efbet Лига с гостуване на Спартак във Варна на 17 юли, а по-късно тимът ще се изправи срещу словашкия Спартак (Търнава) във втория кръг от Лигата на конференциите.

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