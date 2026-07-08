ЦСКА 1948 пусна абонаментни карти

Абонаментните карти на ЦСКА 1948 за сезон 2026/27 вече са в продажба. Абонаментната карта осигурява достъп до всички официални домакински срещи на ЦСКА 1948 през сезона – редовен сезон, плейофи и Sesame Купа на България, както и право на паркинг.

Абонаментна карта - VIP ложа

Сезон 2026/27

500,00 € / 977,92 лв.

Абонаментна карта - Сектор "А"

Сезон 2026/27

160,00 € / 312,93 лв.

Абонаментна карта - Сектор "А" деца и пенсионери

Сезон 2026/27

80,00 € / 156,47 лв.

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