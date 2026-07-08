ЦСКА 1948 пусна абонаментни карти

Абонаментните карти на ЦСКА 1948 за сезон 2026/27 вече са в продажба. Абонаментната карта осигурява достъп до всички официални домакински срещи на ЦСКА 1948 през сезона – редовен сезон, плейофи и Sesame Купа на България, както и право на паркинг.
Абонаментна карта - VIP ложа
Сезон 2026/27
500,00 € / 977,92 лв.
Абонаментна карта - Сектор "А"
Сезон 2026/27
160,00 € / 312,93 лв.
Абонаментна карта - Сектор "А" деца и пенсионери
Сезон 2026/27
80,00 € / 156,47 лв.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google