Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 пусна абонаментни карти

ЦСКА 1948 пусна абонаментни карти

  • 8 юли 2026 | 17:52
  • 276
  • 1

Абонаментните карти на ЦСКА 1948 за сезон 2026/27 вече са в продажба. Абонаментната карта осигурява достъп до всички официални домакински срещи на ЦСКА 1948 през сезона – редовен сезон, плейофи и Sesame Купа на България, както и право на паркинг.

Абонаментна карта - VIP ложа
Сезон 2026/27

500,00 € / 977,92 лв.

Абонаментна карта - Сектор "А"
Сезон 2026/27

160,00 € / 312,93 лв.

Абонаментна карта - Сектор "А" деца и пенсионери
Сезон 2026/27

80,00 € / 156,47 лв.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец премести последните си две контроли

Лудогорец премести последните си две контроли

  • 8 юли 2026 | 15:16
  • 801
  • 3
Четирикратната световна шампионка Михаела Рангелова посети тренировката на Черно море

Четирикратната световна шампионка Михаела Рангелова посети тренировката на Черно море

  • 8 юли 2026 | 15:04
  • 573
  • 0
Делова уговорил личните си условия с Амедспор

Делова уговорил личните си условия с Амедспор

  • 8 юли 2026 | 15:01
  • 808
  • 0
Разкриха какво е нужно на Родопа

Разкриха какво е нужно на Родопа

  • 8 юли 2026 | 14:28
  • 664
  • 0
Димитър Илиев: Любо Пенев ме взе в ЦСКА, после при Андоне ядох само риба и салата, но пак ме прати в Миньор

Димитър Илиев: Любо Пенев ме взе в ЦСКА, после при Андоне ядох само риба и салата, но пак ме прати в Миньор

  • 8 юли 2026 | 14:26
  • 10285
  • 3
Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 18122
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
  • 4259
  • 12
Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 18122
  • 18
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 25129
  • 47
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 21803
  • 49
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 10947
  • 38
Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

  • 8 юли 2026 | 10:50
  • 25632
  • 143