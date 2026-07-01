Капитанът на шампиона на Тунис подписа с ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 обяви още един силен трансфер. Договор с клуба подписа полузащитникът Моатаз Земземи, който за последно беше част от шампиона на Тунис - Клуб Африкан, където беше и капитан на отбора.

ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

"Моатаз Земземи е играч на ЦСКА! ЦСКА привлече тунизийския централен халф Моатаз Земземи. 26-годишният футболист пристига в ЦСКА с трансфер от шампиона на Тунис – Клуб Африкан, където беше и капитан на отбора. Пожелаваме му много здраве, силни мачове и успехи с червената фланелка!", написаха от клуба.

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