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Капитанът на шампиона на Тунис подписа с ЦСКА 1948

  • 1 юли 2026 | 14:06
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Капитанът на шампиона на Тунис подписа с ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 обяви още един силен трансфер. Договор с клуба подписа полузащитникът Моатаз Земземи, който за последно беше част от шампиона на Тунис - Клуб Африкан, където беше и капитан на отбора.

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"Моатаз Земземи е играч на ЦСКА! ЦСКА привлече тунизийския централен халф Моатаз Земземи. 26-годишният футболист пристига в ЦСКА с трансфер от шампиона на Тунис – Клуб Африкан, където беше и капитан на отбора. Пожелаваме му много здраве, силни мачове и успехи с червената фланелка!", написаха от клуба.

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