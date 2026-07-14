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  3. Ангел Петричев пожела успех на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Ангел Петричев пожела успех на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 14 юли 2026 | 15:17
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Ангел Петричев използва официалната пресконференция за представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Томас Райс, да пожелае успех на всички български отбори, които участват в евротурнирите. Към този момент Левски все още е в играта за Шампионска лига, а ЦСКА - за Лига Европа. От другата седмица "орлите" и ЦСКА 1948 се включват от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите.

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"Пожелавам успех на колегите от останалите български отбори в евротурнирите. На Левски и ЦСКА мисията за този кръг изглежда напълно възможно. Желая им късмет и да стигнат до груповата фаза на европейските клубни турнири. Винаги сме знаели, че колкото повече български отбори играят в груповата фаза, толкова по-добре за самия футбол", заяви Петричев.

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