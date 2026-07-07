Диего Медина: ЦСКА 1948 се развива добре, очаквам силен сезон

Боливийският защитник на ЦСКА 1948 Диего Медина оцени положително серията от приятелски срещи, подчерта колективния растеж на отбора и демонстрира увереност преди старта на новата кампания. Десният бек на "червените" изтъкна подобрението на тима и значението на свършената работа преди официалния старт.

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Поредицата от контроли подсилва състава

Според Диего Медина приятелските срещи са били от основно значение за натрупването на игрови ритъм, подобряването на сработката и изчистването на важни детайли преди началото на официалните двубои.

"Предсезонната подготовка е много важна за всички нас. Тази поредица от контроли помага на отбора да натрупа разбирателство, игрови ритъм и увереност. Това е ключов период за коригиране на детайлите, за да влезем по-силни в началото на сезона", сподели Медина пред O Curioso do Futebol.

Защитникът подчерта, че в този момент фокусът не е толкова върху резултатите, а основно върху колективното израстване на отбора.

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Колективното развитие е приоритет

По думите на Медина всяка контрола носи важни поуки за развитието на групата, както във физическо, така и в тактическо отношение.

"Всяка приятелска среща ни служи, за да си извадим важни поуки. Независимо от резултата, най-важното в този момент е колективната еволюция, тактическото разбирателство и подготовката на групата да се състезава на високо ниво, когато сезонът започне официално."

Футболистът вярва, че подготвителният период ще бъде решаващ за ЦСКА 1948, за да започне сезона на високо ниво.

ЦСКА 1948 с първа загуба в контролите

Боливиецът очаква силна кампания

Уверен в потенциала на състава, Диего Медина заяви, че отборът е отдаден на целта да направи силен сезон и да се бори за важни постижения.

"Очакванията са много позитивни. Имаме отдаден колектив, с качества и голямо желание да направим страхотен сезон. Работим усилено, за да изградим солидна кампания и да представим добре ЦСКА 1948 във всички турнири."

Diego Medina destaca evolução do CSKA 1948 Sofia na pré-temporada e projeta campanha sólida https://t.co/Tq0ros8J02 — O Curioso do Futebol (@ocuriosofutebol) July 7, 2026

С наближаването на края на предсезонната подготовка, ЦСКА 1948 се стреми да превърне показаното в контролите в добри резултати и в официалните мачове. Очакванията в отбора са сезонът да започне с увереност, като се запази демонстрираното развитие от подготвителните срещи и се изгради конкурентна кампания през цялата година.

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