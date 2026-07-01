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  3. ЦСКА 1948 1:1 Марибор, "червените с изцяло нов състав

ЦСКА 1948 1:1 Марибор, "червените с изцяло нов състав

  • 1 юли 2026 | 19:41
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ЦСКА 1948 1:1 Марибор, "червените с изцяло нов състав

ЦСКА 1948 и Марибор играят при 1:1 в контрола на словенска земя. Репас откри резултата в 12-ата минута, а в 28-ата Лаша Двали изравни.

Българският тим е с изцяло нова 11-ка спрямо тази, която победи с 3:0 Партизан преди дни.

Сипот отправи първия удар в мача и това стана в 11-ата минута, но той бе доста неточен. Само 60 секунди по-късно словенците комбиринаха добре отляво в наказателното поле на българския тим. Последва подаване по земя към Репас, който прониза Шейтанов с удар от 6-7 метра.

"Червените" бързо възстановиха равенството. Това стана в 28-ата минута, когато Марибор спря атака на ЦСКА 1948 с нарушение пред наказателното поле. Франко центрира към задната греда, където Двали засече от метър-два в празната врата.

Българският тим бе близо до пълен обрат в 39-ата минута, когато Франко стреля много опасно с глава след центриране отдясно, но в аут.

ЦСКА 1948 - МАРИБОР 1:1

0:1 Репас 12
1:1 Лаша Двали 28

ЦСКА 1948: Шейтанов, Гривич, Пархоменко, Двали, Гашевич, Цонев, Стрински, Собреро, Витанов, Франко, Илиев

МАРИБОР: 1. Юг, 3. Бумбич, 4. Виер, 6. М’Бондо, 7. Сипот, 10. Репас, 29. Визингер, 38. Острец, 42. Слана, 55. Шпанринг, 70. Тшипамба

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