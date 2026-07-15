"Петлите" не успяха да повторят постижение на Германия и Бразилия

Франция не успя да се класира за трети пореден финал на Световно първенство, с което пропусна възможността да изравни рекорда на Бразилия и Германия.

Воденият от Дидие Дешан тим отстъпи на Испания с 0:2 в полуфинален сблъсък от Мондиал 2026. Така „петлите“ не достигнаха до мача за титлата на шампионат на планетата за първи път от 2014 г. насам.

🇫🇷 A eliminação para a Espanha impediu a França de entrar para um grupo ainda mais seleto da história das Copas.



As únicas seleções que chegaram a 3 finais consecutivas de Copa do Mundo seguem sendo:



🇧🇷 Brasil — 1994, 1998 e 2002

🇩🇪 Alemanha Ocidental — 1982, 1986 e 1990



A… pic.twitter.com/pn8DBomVe7 — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) July 14, 2026

По този начин французите не успяха да повторят постижението на Германия (тогава ФРГ), която игра на финалите през 1982, 1986 и 1990 г., както и на Бразилия, която достигна до последния мач на шампионатите през 1994, 1998 и 2002 г.

Франция триумфира със световната титла през 2018 г., а на финала през 2022 г. "петлите" загубиха от Аржентина.

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Снимки: Gettyimages