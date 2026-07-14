Как победата на „Силвърстоун“ може да помогне на Шарл Леклер?

Катастрофа в Монако. Техническа повреда в Барселона. Скромното осмо място в Австрия. Шарл Леклер не беше преживявал толкова слаба серия от резултати от трудната кампания на Ферари във Формула 1 през 2020 – но ѝ сложи край по най-добрия възможен начин на „Силвърстоун“.

Леклер поведе още на старта в Гран При на Великобритания и доминира в състезанието, за да спечели първата си победа след тази в Остин през 2024, въпреки че атаката на лидера в шампионата Андреа Кими Антонели беше осуетено от счупен предпазител на колелото.

Which drivers are the best football players? ⚽️



Some strong picks in Charles' five-a-side team 💪#F1 pic.twitter.com/hcgKnFV1lR — Formula 1 (@F1) July 14, 2026

Ферари търси още 11 км/ч на правите на „Спа“

Контрастът едва ли можеше да бъде по-ярък. Разбира се, той беше още по-очевиден заради възхода във формата на съотборника му Люис Хамилтън напоследък – който седемкратният световен шампион отчасти отдава на факта, че вече не използва симулатора в Маранело – и собствените проблеми на Леклер.

В Монако местният герой обвини за катастрофата си от трета позиция своите спирачки – въпреки че доставчикът Брембо не се съгласи – а в квалификацията в Барселона претърпя нов инцидент по своя вина, преди проблем с хидравликата да го извади от състезанието, докато се движеше шести.

Гюнтер Щайнер: Макс Верстапен съжалява, че не подписа с Мерцедес

На „Ред Бул Ринг“ Леклер се класира втори, но на Ферари им липсваше състезателно темпо – както и на самия Шарл в сравнение със съотборника му – и той завърши на осмо място под карирания флаг.

Така, докато Формула 1 се отправи към „Силвърстоун“, се заговори, че Леклер трябва да си стъпи на краката. Шефът на отбора Фред Васьор обаче настоява, че представянето на неговия пилот винаги е изглеждало прилично по данни и просто е било възпрепятствано от обстоятелствата.

Изтече първият вариант на календара за сезон 2027 във Формула 1

„Това не означава, че не вървиш напред, а другите печелят точки и имаш чувството, че леко губиш пътя - каза Васьор след състезанието. - Но по отношение на представянето, аз останах оптимист за Шарл, защото видяхме по данните, че той беше там, винаги беше там в обиколките, и днес – или този уикенд – това се отплати.“

Ключови за подобрението на Леклер бяха работата по настройките и преминаването към спирачните дискове на Хамилтън от Карбън Индъстри. Сега Васьор вярва, че завръщането на 28-годишния пилот към победите ще му донесе значителна полза по отношение на психическото му състояние.

На "Зандвоорт" Хонда дава на Астън Мартин нов двигател

„Мисля, че резултатът от "Силвърстоун" е най-добрият тласък за увереността, който той може да получи“, каза французинът.

„Тъй като развиваме колата от началото на сезона, трябва всеки път да пренастройваме настройките. Освен това Шарл смени спирачките преди няколко състезания. Трябваше да прекроим всичко. Но не беше само въпрос на представяне, то беше налице. Мисля, че беше по-скоро въпрос на увереност. И днешният ден ще му помогне изключително много.“

„Той намери увереността, че всяка стъпка в настройките не прави съществена разлика по отношение на времето за обиколка, но понякога им дава увереност да натиснат малко повече. А за състезателното темпо е от решаващо значение, че днес той беше много постоянен през цялото състезание. Ако погледнете първите 20 обиколки, той беше в рамките на една-две десети. И това беше ключът за нас да спечелим битката с Антонели.“

Късметът ли доближи Джордж Ръсел до Андреа Кими Антонели?

Леклер не пожела да навлиза в подробности как точно са били фино настроени настройките, обяснявайки, че става дума за „малки детайли, които просто пасват малко по-добре на моя стил на каране в определена фаза на завоя“. Тези специфични промени са направени след спринтовото състезание на „Силвърстоун“, където Леклер завърши пети, след като загуби три места в първата обиколка, и му дадоха повече увереност в болида SF-26.

„Това беше много по-добре - продължи той. - Бях много горд от работата, която свършихме, защото мисля, че този вид промяна не е толкова черно-бяла. Не просто гледаш данните и казваш: „Боже мой, добре, това е, което трябва да променим“. Това е интуиция, смесена с усещане. След това го направихме и всъщност се оказа много успешна посока за мен. Бях много щастлив.“

Тото Волф: Трябваше да спечелим всички състезания досега този сезон!

Не просто щастлив, а и облекчен, след като последните няколко седмици поставиха под съмнение неговия доскоро неоспорим статут на най-добре представящия се пилот на Ферари.

„Означава много - каза Лeклер. - Означава много, защото когато нещата станат трудни – а точно в такава ситуация бях в последните няколко състезания – очевидно има много негативизъм около мен като цяло, създават се наративи и никога не е приятна среда за работа.“

Запитан обаче дали това го е мотивирало да докаже, че грешат, той се замисли: „Е, не знам дали ме мотивира. Честно казано, мисля, че всеки, който каже това, би излъгал. Мисля, че когато има толкова много негативизъм наоколо, не е нещо толкова приятно за гледане.“

Пистата „Спа“, където Лeклер спечели първата си победа във Формула 1 през мрачния уикенд на 2019, ще бъде първата възможност да се потвърди дали завръщането му във форма е трайно.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages