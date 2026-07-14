Ферари търси още 11 км/ч на правите на „Спа“

Пилотите на Ферари спечелиха две от последните 3 състезания във Формула 1 и Скудерията заличи сериозна част от изоставането си спрямо Мерцедес. В Маранело планират сериозно развитие на SF-26, а това принуди и Мерцедес да промени плановете си за развитие на своя автомобил.

На „Спа“ този уикенд се очаква, че дългите прави ще извадят на бял свят слабите страни на SF-26. Колата на Ферари страда от липса на максимална скорост, а този сезон вече видяхме нещо подобно в Австрия, където италианците имаха и проблеми с износването на гумите.

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Затова и във Ферари са подготвили две важни технически новости за Гран При на Белгия.

Първата засега работата на въртящия се хоризонтален елемент на задното крило, кръстено „Макарена“. Смята се, че новият вариант ще е много по-ефективен от досегашния и с него SF-26 ще постига с 11 км/ч по-висока скорост на правите.

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ФИА обяви, че ще разследва работата на подвижните задни крила след катастрофите на Макс Верстапен в Австрия и на „Силвърстоун“, но от Маранело вече заявиха, че техният механизъм на задвижване на крилото е различен от този на Ред Бул и нямат притеснения за разработката си.

Другата промяна е свързана с т.нар. „система STM“ – миниатюрните аеро елементи, разположени около ауспуха, които имат двойно предназначение – на правите спомагат за намаляване на ефективността на задното крило и също така променят въздушните струи зад дифузьора на колата.

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В Австрия тестпилотът на Ферари Дино Беганович пробва в първата тренировка аеро пакет без STM, което допълнително трябва да повиши скоростта на колата на правите.

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Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages