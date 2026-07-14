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  3. На "Зандвоорт" Хонда дава на Астън Мартин нов двигател

На "Зандвоорт" Хонда дава на Астън Мартин нов двигател

  • 14 юли 2026 | 14:52
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Хонда ще представи обновен двигател за болида на Астън Мартин във Формула 1 по време на Гран при на Нидерландия, разкри Шинтаро Орихара.

Коментарът на Орихара, който е главен мениджър и главен инженер на Хонда на пистата, дойде в превюто на марката за Гран при на Белгия. Той заяви, че остават „още две състезания“, преди задвижващата система да бъде подобрена.

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„Имаме още две състезания, преди да въведем новия двигател - каза Орихара. - Важно е да продължим да се учим с настоящата спецификация, за да можем да пренесем тези открития за разгръщането на енергията в бъдещи състезания – като "Монца", където също имаме дълги прави.“

Това ще бъде от ключово значение за перспективите на Астън Мартин на фона на разочароващата първа половина на сезона, в която тимът се бори единствено с новака Кадилак в дъното на колоната. Единствената точка на Фернандо Алонсо дойде в резултат на хаотичното Гран при на Монако, където той се намираше едва на 14-о място осем обиколки преди края.

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Задвижващата система на Хонда беше призната за най-слабата в решетката в рамките на новия механизъм ADUO (Допълнителни възможности за развитие и подобрения). Това означава, че японският производител получава именно такива възможности за подобрения и ще въведе тази актуализация на „Зандвоорт“ след лятната пауза.

Междувременно се очаква болидите АМР26 отново да изпитват затруднения в Белгия и Унгария. Алонсо и Ланс Строл се класираха на последната редица и в двете състезания на „Силвърстоун“, на повече от секунда зад водещия Кадилак и на над две секунди от времето за преминаване във втората част на квалификацията.

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„Спа" ще бъде тест за производителите по отношение на управлението на енергията, така че трябва да обмислим как ще разгърнем мощността на MGU-K по дългите прави - добави Орихара. - Събирането на енергия тук е доста ограничено, дори като се има предвид дължината на пистата. Това поставя по-голям акцент върху правилния план за разгръщане. Правите също така са изискване към задвижващата система като цяло – не само за производителност, но и за надеждност. Допълнителна неизвестна са променливите метеорологични условия на пистата. На „Силвърстоун“ остана сухо, така че "Спа" може да бъде първият път, когато имаме истински мокри условия. По отношение на времето, тук всичко може да се случи.“

Астън Мартин открито фокусира ресурсите си върху болида си за 2027 като таванът на бюджета и ограниченията за аеродинамични тестове правят малко вероятно отборът да настигне средата на колоната тази година.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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