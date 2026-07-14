Късметът ли доближи Джордж Ръсел до Андреа Кими Антонели?

Бившият пилот от Формула 1 Джолиън Палмър отправи директно послание към Джордж Ръсел, настоявайки, че британецът е „късметлия“ да бъде толкова близо до Кими Антонели в битката за титлата при пилотите.

Преди Гран при на Белгия този уикенд Ръсел се намира на 25 точки зад своя съотборник в Мерцедес, което означава, че на теория би могъл да изравни резултата на „Спа“.

Look how George has fought back over the past three rounds 👀



He now trails Kimi by just 25 points #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/LeKToQLnJr — Formula 1 (@F1) July 13, 2026

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Това се случва въпреки факта, че Антонели има пет спечелени състезания срещу само две за Ръсел, като 19-годишният италианец постоянно доказва този сезон, че е по-бързият от двамата.

Въпреки това Антонели претърпя и няколко неуспеха извън неговия контрол, включително повреда в батерията в Барселона и проблем с предпазителя на колелото на „Силвърстоун“. И при двата инцидента той се движеше на втора позиция, което му отне поне 36 точки.

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Досега през сезона Ръсел не е показал същия инстинкт на победител като своя млад съотборник, което според Палмър напомня на битката за титлата от миналата година. Тогава Оскар Пиастри доминираше през първата половина на сезона, подобно на Антонели сега, преди да се спъне, докато Ландо Норис навлезе в силна форма.

Според Палмър подобен обрат не може да бъде изключен, но Ръсел трябва да покаже повече представяния като това, което му донесе победата в Австралия.

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Обсъждайки шансовете на Ръсел за титлата, Палмър заяви в подкаста F1 Nation: „В момента той има късмет, че е само на 25 точки зад него, предвид нивото на представянето си. Но примерът е от миналата година: Ландо намери скоростта към края на сезона, направи серия от силни състезания, а формата на Оскар не беше устойчива. Мисля, че това е заплахата за Кими.

„Очевидно той нямаше късмет. Като пилот очакваш тези неща да се изравнят в хода на сезона, а за Мерцедес те вече се изравниха. Ако колата му продължава да се поврежда, той може и да не спечели шампионата, но това е извън неговия контрол.“

„Така че за мен всичко се свежда до това Ръсел да намери своята форма и да направи повече от онези представяния в стил „Мелбърн“, където отново изглеждаше като стария Джордж Ръсел.“

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Снимки: Gettyimages