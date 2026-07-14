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Изтече първият вариант на календара за сезон 2027 във Формула 1

  • 14 юли 2026 | 14:36
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Повече от седмица преди заседанието на Световния съвет на ФИА, където се очаква да бъде одобрен първият вариант на календара на сезон 2027 във Формула 1, списъкът със състезанията изтече в интернет.

И за догодина са планирани 24 надпревари, като присъствието на стартове в Близкия изток подсказва, че се очаква трайно приключване на военните действия, които разбъркаха тази година календара на Формула 1.

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За 2027 година Рамаданът позволява използването на два поредни уикенда през март, така сезонът във Формула 1 ще стартира в Бахрейн на 14 март, а на 21 март ще е надпреварата в Саудитска Арабия.

През април са състезанията в Австралия (4 април), Китай (11 април) и Япония (25 април). За май са предвидени още два кръга: Маями (9 май) и Канада (23 май).

Юни отново ще е натоварен: на 6 юни е Гран При на Монако, Португалия заема датата 20 юни, а на 27 юни ще е Австрия. През юли ще са последните стартове преди лятната пауза: Великобритания (4 юли), Белгия (18 юли) и Унгария (25 юли).

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Сезон 2027 ще бъде подновен на 29 август в Мадрид, което най-после ще осигури по-сериозна лятна пауза.

През септември са състезанията в Италия (5 септември), Турция (19 септември) и Азербайджан (26 септември). За октомври и ноември са предвидени още 6 състезания: Сингапур (10 октомври), Остин (24 октомври), Мексико (31 октомври), Сао Пауло (7 ноември), Лас Вегас (20 ноември) и Катар (28 ноември).

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Сезонът трябва да приключи на 5 декември в Абу Даби.

От календара за догодина отпадат Барселона и Нидерландия, като влизат Португалия и Турция, а отсега може да се прогнозира, че две от надпреварите ще са екстремно горещи – Португалия през юни и Мадрид през август.

До заседанието на Световния съвет другата седмица едва ли някой от ФИА ще потвърди тази версия на календара, но ще е интересно да видим доколко тя ще съвпадне с официалния вариант.

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Снимки: Gettyimages

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