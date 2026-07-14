Изтече първият вариант на календара за сезон 2027 във Формула 1

Повече от седмица преди заседанието на Световния съвет на ФИА, където се очаква да бъде одобрен първият вариант на календара на сезон 2027 във Формула 1, списъкът със състезанията изтече в интернет.

И за догодина са планирани 24 надпревари, като присъствието на стартове в Близкия изток подсказва, че се очаква трайно приключване на военните действия, които разбъркаха тази година календара на Формула 1.

🚨 MONZA albergará carreras al SPRINT de 2027 a 2029



👉 Geronimo La Russa, presidente del Automobile Club d'Italia: "A partir del próximo año, y durante tres, tendremos la carrera Sprint".#F1 #ItalianGP 🇮🇹 https://t.co/LBlMpLSQq7 pic.twitter.com/9q5X4eHQc8 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 8, 2026

Гран При на Бахрейн пак отпадна от календара на Формула 1, още преди да се върне

За 2027 година Рамаданът позволява използването на два поредни уикенда през март, така сезонът във Формула 1 ще стартира в Бахрейн на 14 март, а на 21 март ще е надпреварата в Саудитска Арабия.

През април са състезанията в Австралия (4 април), Китай (11 април) и Япония (25 април). За май са предвидени още два кръга: Маями (9 май) и Канада (23 май).

Юни отново ще е натоварен: на 6 юни е Гран При на Монако, Португалия заема датата 20 юни, а на 27 юни ще е Австрия. През юли ще са последните стартове преди лятната пауза: Великобритания (4 юли), Белгия (18 юли) и Унгария (25 юли).

Следващият сезон във Формула 1 ще стартира в Бахрейн?

Сезон 2027 ще бъде подновен на 29 август в Мадрид, което най-после ще осигури по-сериозна лятна пауза.

През септември са състезанията в Италия (5 септември), Турция (19 септември) и Азербайджан (26 септември). За октомври и ноември са предвидени още 6 състезания: Сингапур (10 октомври), Остин (24 октомври), Мексико (31 октомври), Сао Пауло (7 ноември), Лас Вегас (20 ноември) и Катар (28 ноември).

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Сезонът трябва да приключи на 5 декември в Абу Даби.

От календара за догодина отпадат Барселона и Нидерландия, като влизат Португалия и Турция, а отсега може да се прогнозира, че две от надпреварите ще са екстремно горещи – Португалия през юни и Мадрид през август.

До заседанието на Световния съвет другата седмица едва ли някой от ФИА ще потвърди тази версия на календара, но ще е интересно да видим доколко тя ще съвпадне с официалния вариант.

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Снимки: Gettyimages