Гюнтер Щайнер: Макс Верстапен съжалява, че не подписа с Мерцедес

Според Гюнтер Щайнер Макс Верстапен вече съжалява, че не е приел предишните оферти да се присъедини към Мерцедес. Също така, бившият шеф на Хаас твърди, че вратата за четирикратния шампион към този трансфер вече е окончателно затворена.

Бъдещето на Верстапен е обект на засилен интерес във Формула 1 заради турбулентния период в Ред Бул. Разочарованието на нидерландеца достигна връх по време на Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“, където повтарящ се проблем със задното крило доведе до катастрофата му на завоя „Стоу“.

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Механичният проблем, подобен на този, който го сполетя и в Гран При на Австрия, предизвика поредица от остри съобщения по отборното радио.

Докато слуховете упорито свързват Верстапен с напускане на базирания в Милтън Кийнс отбор, Щайнер предполага, че нидерландецът е пропуснал възможността си да се присъедини към Мерцедес.

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По време на участие в подкаста The Red Flags Щайнер обясни: „Абсолютно. Сигурен съм, че Макс съжалява. Но по онова време всички преговори се водеха с Джордж и Мерцедес. Мисля, че алтернативата щеше да бъде Макс, но според мен той просто не беше сигурен какво ще се случи в бъдеще. И така възможността му се изплъзна.“

„Смятам, че шансът е бил тогава и там, и не знам дали е можел да се освободи от договора си през онази година“, добави той.

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За да обясни защо смята, че вече е „твърде късно“ 28-годишният пилот да се присъедини към отбора от Бракли, Щайнер посочи силния пилотски състав, с който Мерцедес вече разполага. Очаква се както Джордж Ръсел, така и Кими Антонели да останат в Мерцедес и през 2027, след като шефът на отбора Тото Волф наскоро потвърди, че би искал да запази настоящите си пилоти и за следващата година.

„Но Макс беше убеден да остане там, където е, и изчака новите регулации, а сега очевидно изглежда, че е твърде късно“, завърши Щайнер.

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Снимки: Gettyimages